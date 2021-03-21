اعتقال العشرات خلال تظاهرة ضد اجراءات الحجر في لندن

اعتقل 36 شخصا على الأقل وأصيب عدد من عناصر الشرطة، يوم السبت، في لندن خلال تظاهرة ضمت آلاف الأشخاص الذين خرجوا رفضا للحجر المفروض لكبح جائحة كوفيد-19.

وقالت الشرطة إن معظم المعتقلين اوقِفوا لخرقهم الحجر (الإغلاق).

والتظاهرة التي بدأت ظهرا في هايد بارك استمرت في وسط لندن. بعد ذلك، عادت مجموعة من المتظاهرين إلى الحديقة حيث ألقوا مقذوفات على الشرطة.

وقال الضابط لورانس تيلور، الذي قاد عمليات حفظ الأمن في بيان "أصيب كثيرون نتيجة هذه الهجمات".

وأضاف "إنه أمر غير مقبول بتاتا ومحزن أن يصبح عناصر مُكَلَّفون بتطبيق القانون وضعوا لحمايتنا جميعًا، ضحايا لهذه الهجمات العنيفة".

منذ بداية يناير، مُنع سكان العاصمة البريطانية ومناطق أخرى في إنكلترا من مغادرة منازلهم، وسمح لهم بتنقلات محدودة.

ووقّع نحو ستين برلمانيا بريطانيا السبت نداء أطلقته جماعات حقوقية قالت فيه إن حظر التظاهرات "غير مقبول وعلى الارجح غير قانوني".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وعد بتخفيف القيود في ظل تحسن الوضع الوبائي. ومن المفترض رفع الحجر الصارم في نهاية الشهر الجاري.