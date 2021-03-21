إصابات كورونا في الهند تبلغ أعلى عدد يومي لها في 4 أشهر

سجلت الهند 43846 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، في أكبر قفزة يومية في أربعة أشهر بينما لا تزال أغنى ولاياتها مهاراشترا تمثل أكثر من نصف الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة رصد 197 وفاة جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس، وذلك في أكبر عدد وفيات في أكثر من شهرين، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 159755.

وبلغت إصابات كورونا في الهند ذروتها في سبتمبر أيلول، إذ اقتربت من 100 ألف حالة يوميا لتتراجع بعدها باطراد حتى أواخر الشهر الماضي.