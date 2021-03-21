ارتفاع مجموع إصابات كورونا في ألمانيا إلى أكثر من مليونين ونصف المليون

سجلت ألمانيا 13733 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليونين و659516 حالة.
كما أظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنها إلى 74664 وفاة، بعد تسجيل 99 حالة وفاة جديدة.
وحذر المسؤولون من ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل "متسارع" في ألمانيا، في الوقت الذي تستعد خلاله أوروبا لموجة ثالثة من انتشار الوباء.
ورجحت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إعادة فرض إجراءات الإغلاق.
وأشار وزير الصحة الألماني، ينس شبان، إلى أن أوروبا تفتقر إلى العدد اللازم من اللقاحات لخفض الإصابات بشكل كبير.
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