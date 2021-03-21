عاجل.. التحالف العربى يشن ضربات جوية على مواقع أسلحة الحوثى فى اليمن

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقلته قناة "العربية"، قالت المصادر اليمنية إن الضربات الجوية للتحالف شملت مدن صنعاء وعمران والحديدة، حيث استهدفت مواقع صواريخ باليستية وورش تصنيع للأسلحة فى صنعاء والحديدة.

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