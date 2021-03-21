حزب المحافظين البريطانى يحذر جونسون بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن جونسون يواجه ضغوطًا متزايدة من كبار المحافظين لمقاومة محاولات تمديد الحظر الشامل على السفر إلى الخارج أو تأخير تخفيف القيود البريطانية وسط تحذيرات جديدة بشأن ارتفاع حالات الإصابة بـ "كوفيد - 19" فى أوروبا.

وبحسب الصحيفة، طالبت شخصيات من حزب المحافظين، جونسون بعدم التهاون من تحذيرات الموجة الثالثة للفيروس التى تلوح عبر القارة.

جاءت تحذيرات المحافظين مع ارتفاع الحالات فى دول مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا، حيث سجلت إيطاليا تضاعف لحالات الإصابة فى الشهر الماضي، بينما دخلت باريس فى إغلاق جديد لمدة شهر للحد من انتشار الفيروس التاجي.