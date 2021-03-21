جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن جونسون يواجه ضغوطًا متزايدة من كبار المحافظين لمقاومة محاولات تمديد الحظر الشامل على السفر إلى الخارج أو تأخير تخفيف القيود البريطانية وسط تحذيرات جديدة بشأن ارتفاع حالات الإصابة بـ "كوفيد - 19" فى أوروبا.
وبحسب الصحيفة، طالبت شخصيات من حزب المحافظين، جونسون بعدم التهاون من تحذيرات الموجة الثالثة للفيروس التى تلوح عبر القارة.
جاءت تحذيرات المحافظين مع ارتفاع الحالات فى دول مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا، حيث سجلت إيطاليا تضاعف لحالات الإصابة فى الشهر الماضي، بينما دخلت باريس فى إغلاق جديد لمدة شهر للحد من انتشار الفيروس التاجي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حزب المحافظين البريطانى يحذر جونسون بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.