اليوم.. اليابان تنهى حالة الطوارئ

وكانت الحكومة اليابانية فرضت حالة الطوارئ منذ مطلع شهر يناير الماضى، بعدما ارتفعت حالات العدوى بفيروس كورونا.
وكانت أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت فى العاصمة طوكيو، ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات لمنع عودة ارتفاع حالات العدوى مرة أخرى. فيما ستبقى الحكومة على طلبها للمطاعم والحانات بأن تغلق أبوابها مبكرًا، وللشركات بأن تسمح للموظفين بالعمل عن بعد.
وسجلت طوكيو 342 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس السبت، وهو اليوم الخامس الذى تتجاوز فيه الإصابات حد الـ300 إصابة، مع تسجيل 1500 إصابة فى عموم أنحاء اليابان.
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