جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الأحد، إن الانفجار الأول وقع بالقرب من مديرية الزراعة والرى والثروة الحيوانية فى الحى الأول بمدينة "جلال أباد" وتسبب فى مقتل عامل بالبلدية.
ووقع الانفجار الثانى فى منطقة "شوك إى تالاشي" فى المدينة ذاتها وأصيب فيه مدنى واحد، وذلك وفقا لما أعلنه مسئولون أفغان.
ولم تعلن أى جهة أو جماعة بما فى ذلك حركة "طالبان" مسؤوليتها عن هذين الانفجارين حتى الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل شخص وإصابة آخر فى انفجارين بأفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.