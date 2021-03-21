مقتل شخص وإصابة آخر فى انفجارين بأفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الأحد، إن الانفجار الأول وقع بالقرب من مديرية الزراعة والرى والثروة الحيوانية فى الحى الأول بمدينة "جلال أباد" وتسبب فى مقتل عامل بالبلدية.

ووقع الانفجار الثانى فى منطقة "شوك إى تالاشي" فى المدينة ذاتها وأصيب فيه مدنى واحد، وذلك وفقا لما أعلنه مسئولون أفغان.

ولم تعلن أى جهة أو جماعة بما فى ذلك حركة "طالبان" مسؤوليتها عن هذين الانفجارين حتى الآن.