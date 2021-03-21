كورونا يسجل 163 إصابة جديدة فى سوريا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان، أن عدد الإصابات المسجلة فى سوريا بلغ حتى الآن 17.240 شفيت منها 11.503 وتوفيت 1153 حالة.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا فى سوريا فى الثانى والعشرين من مارس من العام الماضى، لشخص قادم من خارج البلاد، فى حين تم تسجيل أول حالة وفاة فى التاسع والعشرين من الشهر ذاته.