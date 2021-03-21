أرامكو: مصفاة الرياض بدأت تعود للخدمة بعد ساعات من الهجوم

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس التنفيذى لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، إن "مصفاة الرياض بدأت تعود للخدمة بعد ساعات من هجوم الحوثى"، مضيفا نملك خطط طوارئ ملائمة للتعامل مع أى هجوم، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.





واستهدف هجوم، الجمعة الماضية، مصفاة تكرير البترول فى الرياض بطائراتٍ دون طيار، وتسبب الهجوم فى حريق، أمكن السيطرة عليه، دون أن يخلف "إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته". وعبرت دول عربية وأجنبية ومنظمات أممية، عن إدانتها لهذا الحادث الذى يأتى استمرارا لانتهاكات مليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، فى زعزعة الاستقرار بالمنطقة، ونشر الفوضى والدمار فى اليمن والبلدان المجاورة.

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