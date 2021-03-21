مؤسس بايونتيك: يمكننا السيطرة على كورونا فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - أعرب مؤسس شركة بايونتيك المشاركة فى لقاح فايزر ضد كورونا، أوغور شاهين، اليوم الأحد، عن تفاؤله بشأن إمكانية السيطرة على فيروس كورونا فى معظم الدول الأوروبية بحلول الصيف، رغم تعثر توزيع اللقاح المضاد للفيروس.





وهناك قلق متزايد إزاء الأوضاع فى ألمانيا، وخروج احتجاجات ضد قيود العزل الذى فرضته السلطات فى مواجهة انتشار الوباء، كما تواجه حكومات الاتحاد الأوروبى انتقادات بسبب البداية البطيئة لحملات التطعيم، مع تخلف الاتحاد الأوروبى كبير عن دول أخرى بسبب مشكلات فى الإمدادات.

وفى تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية، قال شاهين إنه متفائل بأن هذه المشكلات سيثبت أنها مؤقتة ومن الممكن ضمان تطعيم 70% من الألمان بحلول نهاية سبتمبر، لافتًا إلى أن الفيروس لن يسبب وقتها مشكلات تذكر.

وأضاف مؤسس بايونتيك، أنه "من المرجح ألا نحتاج إلى إغلاق فى كثير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بحلول نهاية الصيف"، لافتًا إلى أنه ستكون هناك عمليات تفش لكنها لن تكون مؤثرة. ستكون هناك تحورات لكنها لن تخيفنا".