حادث سير كبير بمصر.. عشرات الإصابات على طريق العين السخنة

أصيب 34 شخصًا على الأقل نتيجة تصادم حافة ركاب كبيرة مع أخرى صغيرة "ميكروباص"، على طريق "القطامية - العين السخنة" في محافظة السويس شمال شرقي مصر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، الأحد.
وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصادر قولها، إن الحادث وقع قرب مرصد حلوان، إثر تصادم حافة كانت تقل 32 راكبًا مع ميكروباص آخر، مما أدى إلى انقلاب الأتوبيس على الطريق.
وأضافت المصادر أن حادث التصادم أسفر عن إصابات مختلفة بين خطيرة ومتوسطة، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.
ونقلت صحيفة "الأهرام" عن محمد طنطاوي، مدير عام مرفق الإسعاف في السويس، قوله إنه وجه بتسيير 30 سيارة إسعاف لنقل المصابين لمستشفى قريب لموقع الحادث.
وذكرت الصحيفة أن اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارًا من قوات تأمين الطرق بتصادم أتوبيس بسيارة ميكروباص بالمنطقة المتاخمة لمرصد حلوان بطريق القطامية السخنة على بعد 50 كم من القاهرة.
وقد تم توجيه قوات من قسم شرطة عتاقة لمعاينة الحادث، ورفع آثارها من الطريق لعودة سيولة المرور.
وقد تم تحرير محضر بالحادث لإحالته لنيابة عتاقة للتحقيق تحت إشراف المستشار محمد الغمراوي، المحامي العام لنيابات السويس.
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