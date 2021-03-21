أستراليا، فيضانات
وردت خدمات الطوارئ في الولاية على 640 طلبا للمساعدة مساء السبت، من ضمنها 66 طلبا للإنقاذ من الفيضانات.
وقالت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز، غلاديس بيريجليان، إنه تم إنقاذ مئات الأشخاص من المياه.
وصدرت أوامر إجلاء في مواقع عديدة في الساحل الشمالي الأوسط شمال شرقي الولاية، والتي قالت بيريجليان إنه يشهد حدثا يقع مرة كل مائة عام.
وأضافت انه مع "أننا لا نعتقد أن الأمور ستزداد سوءا في الساحل الشمالي الأوسط، فإن الظروف ستستمر بالتأكيد، وسوف يستمر هطول الأمطار عبر الأجزاء التي تأثرت بالفعل".
وقالت بيريجليان أيضا إن أجزاء من غرب سيدني تتعرض لحدث مناخي يحدث كل 50 عاما، حيث سجلت بعض المواقع أكثر من 300 ملليمتر من الأمطار منذ صباح الجمعة، محطمة الأرقام القياسية.
وبدأ سد واراغامبا، غرب سيدني، بالفيضان الأحد، وحتى الآن تم افتتاح 13 مركز إجلاء في جميع أنحاء الولاية.
ومن المتوقع حدوث المزيد من عمليات الإجلاء، حيث تشير التوقعات إلى استمرار الطقس السيئ حتى منتصف الأسبوع.
وحثت السلطات المحلية المواطنين على عدم القيادة عبر المناطق التي غمرتها الفيضانات، حيث يمكن أن تجرفهم التيارات القوية بسهولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ولاية أسترالية تتعرض لأسوأ فيضانات منذ عقود.. وصور للكارثة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.