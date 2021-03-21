الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ كورونا منذ بدء الجائحة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الاتحادية فى الهند، اليوم الأحد، تسجيل 43 ألفًا و846 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل أعلى حصيلة للإصابات تسجلها البلاد خلال العام.





وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا فى الهند إلى 11.599.130 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، حسبما أفادت صحيفة "هندوستان تايمز". وبحسب الصحيفة، أكدت وزارة الصحة الهندية، تسجيل 197 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات الإجمالية فى الهند إلى 159 ألفاً و755 حالة.

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