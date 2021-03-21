قبل أيام من انتخابات إسرائيل.. مظاهرة ليلية ضد نتنياهو فى القدس

جدة - نرمين السيد - خرجت تظاهرات ليلية حاشدة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ليلة أمس السبت، يطالبون بتنحيه عن منصبه لحين إثبات براءته من اتهامات الفساد التى تلاحقه منذ سنوات، وذلك قبل أيام من الانتخابات المقررة هذا الأسبوع فى دولة الاحتلال الإسرائيلى.





ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلى، فقد شارك 20 ألفاً على الأقل فى التظاهرة التى خرجت فى القدس، حيث قال شاى هداس، أحد منظمى الاحتجاجات، إنه "بالرغم من العدد الكبير للمتظاهرين فإن الاختبار الحقيقى سيكون فى الانتخابات بعد أن يتم إسقاط نتنياهو". وإلى جانب المحتجين السياسيين، يشارك محتجون على الأوضاع الاقتصادية فى التظاهرات، احتجاجًا على التداعيات الاقتصادية التى خلفتها القيود مواجهة انتشار فيروس كورونا التى فرضتها الحكومة الإسرائيلية.

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