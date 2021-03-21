الخميس.. الاتحاد الأوروبى يعقد قمة لبحث تزايد إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - يعقد الاتحاد الأوروبى قمة، يوم الخميس المقبل، عبر تقنية الفيديو، لبحث تزايد تفشى فيروس كورونا وارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وهددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أمس السبت، بوقف تصدير لقاحات أسترازينيكا إذا لم يتلق الاتحاد الأوروبى شحناته أولا، فى تصعيد جديد للخلاف بشأن تأخر عمليات تسليم اللقاحات. وقالت فون دير لايين: "لدينا إمكان حظر التصدير المقرر. هذه هى الرسالة الموجهة إلى أسترازينيكا: نفذوا عقدكم مع أوروبا أولا قبل البدء بتسليم اللقاحات إلى دول أخرى". ويواجه الاتحاد الأوروبى ودولاً ثرية اتهامات باحتكار لقاحات كورونا على حساب الدول الفقيرة، ما يحرم بقية العالم من الحق فى الدواء الذى تنص عليه المواثيق الدولية.

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