فلسطين تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أن حملة التطعيم تستهدف الكوادر الصحية العاملين فى المستشفيات العامة والخاصة والأهلية، ومرضى الكلى ومرضى السرطان وكبار السن فوق 75 عاما. وبحسب الوزارة، فأن الوضع الوبائى فى فلسطين لا يزال خطرا، وأن الإجراءات الحكومية التى اتخذت منذ بداية الجائحة وحتى اليوم، ساهمت فى التقليل من الخسائر والضحايا على المستوى الصحى.

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