تصاعد الاحتجاجات المطالبة باستقالة نتنياهو فى اسرائيل

تظاهر آلاف الإسرائيليين مجددا للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حيث خرجت المظاهرات قرب مقر إقامته في القدس المحتلة، كما خرجت مظاهرات مماثلة في تل أبيب، وفي مدن أخرى.

ويتجمع المحتجون منذ أكثر من عام في الميادين والشوراع للمطالبة بإسقاط نتنياهو، حيث يتهمونه بالفساد، ومعظم المحتجين من التيار اليساري من غير القادرين على اقتلاعه عبر صناديق الاقتراع، فمحاكمات نتنياهو وتوجيه تهم الفساد والرشاوى تستمر وتؤجل باستمرار بحجة جائحة كورونا.

وطالما بقي نتنياهو رئيسا للحكومة فسيكون من الصعب حبسه، ولهذا يسعى للفوز في الانتخابات الرابعة.

وقال المحلل المختص في الشؤون الإسرائيلية، عزمي أبو السعود، إن نتنياهو استطاع أن يحكم لأطول فترة في تاريخها، حيث نجح في اللعب على عواطف الناخبين، فيما يخص بملف الأمن والحملة المهاجمة لإيران، مؤكداً أنه دوما هناك ضحية لنتنياهو لتصدير الهاجس الأمني للإسرائيليين، قائلا: “نتنياهو يلعب على البعبع الأمني الإسرائيلي”.

ويبلغ عمر نتنياهو 72 عاما، قضى نصفها في السياسة ودهاليزها، وينتمي لعائلة يمينية ومن أصول بولندية، درس الهندسة وإدارة الأعمال في الولايات المتحدة.

وحكم في المرة الأولى عام 1996، ثم في عام 2009 حتى الآن، ويمتلك ماكينة إعلامية دعائية قوية.

وبحسب الاستطلاعات، فهو الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة، والتي لا تزال تشير إلى إمكانية تزعمه للائتلاف الحكومي المقبل، أو الذهاب مرة أخرى للانتخابات الخامسة التي لن يتورع عن خوضها لتجنب المحاكمة.