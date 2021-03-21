أمريكا تقود تدريبات ضخمة في منطقة الشرق الأوسط

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الأحد، أنها ستجري تدريبات بحرية كبيرة إلى جانب بلجيكا وفرنسا واليابان في الشرق الأوسط وسط توترات بشأن برنامج إيران النووي في المنطقة.

وستجري سفن من الدول الأربع تدريبات في بحر العرب وخليج عمان، حيث تشمل السفن المعنية حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول، وكذلك سفينة الهجوم البرمائية “يو إس إس” ماكين آيلاند.

كما ستشارك الفرقاطة البلجيكية “ليوبولد” والمدمرة اليابانية “أرياكي”، بالإضافة إلى طائرات من الدول الأربعة.

وتأتي التدريبات في الوقت الذي تخلت فيه إيران عن جميع قيود اتفاقها النووي لعام 2015 مع القوى العالمية في أعقاب قرار الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018 بالانسحاب من جانب واحد من الاتفاق.

وأعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن رغبته في العودة إلى الاتفاق إذا التزمت إيران بحدود الاتفاق على برنامجها النووي.

ومع ذلك، لا تزال التوترات عالية بعد أن استمرت ميليشيات في العراق، مدعومة من إيران على الأرجح، في استهداف المصالح الأمريكية.

فيما شن بايدن الشهر الماضي غارة جوية عبر الحدود مباشرة إلى سوريا رداً على ذلك، وانضم إلى كل رئيس أمريكي من رونالد ريجان وما بعده الذي أمر بقصف دول في الشرق الأوسط.