التلقيح ضد كورونا عربيا.. الإمارات في المرتبة الأولى

وأظهرت بيانات موقع ourworldindata، المختصص في البيانات، وتديره وحدة بحيثة في جامعة أكسفورد البريطانية أن الإمارات جاءت على رأس قائمة الدول العربية في مجال التطعيم.

ويقوم المقياس على المقارنة بين الجرعات الممنوحة لكل 100 شخص في داخل الدول.

وقال الموقع إن الإمارات وزعت لقاحات بمعدل 72.3 جرعة لكل 100 شخص.

ويتفق هذا الرقم مع الإحصاءات التي نشرها الموقع الذي أطلقته الإمارات لتغطية مستجدات الفيروس، إذ ينظهر نفس الرقم 72.3 جرعة.

ووزعت الإمارات نحو 7 ملايين و200 ألف جرعة لقاح مضاد للفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19 ".

وكانت الإمارات قد انتهت من عملية تقديم اللقاح إلى خط الدفاع الأول (الطواقم الطبية) في أكتوبر الماضي، الذين كانت لهم الأولوية، لتشرع بعد ذلك في منح اللقاح إلى فئات المجتمع الأخرى.

وأعلنت البلاد في وقت سابق اعتزامها الوصول إلى تطعيم نصف سكان البلاد من مواطنين ومقيمين بحلول مارس الجاري، وهو ما تمكنت من تحقيقه وفق وزارة الصحة الإماراتية.

وفيما يلي أرقام عن الدول العربية ونسبة التقليح فيها:

- الإمارات: 72.3 جرعة لكل 100 شخص من السكان.

- البحرين: 36.83 جرعة لكل 100 شخص من السكان.

- الكويت: 8.43 جرعة لكل 100 شخص من السكان.

- السعودية: 7.8 جرعة لكل 100 شخص من السكان.

- عُمان: 2.15 جرعة لكل 100 شخص من السكان.

- قطر: 17.7 جرعة لكل 100 شخص من السكان.

- المغرب: 18.1 جرعة لكل 100 شخص من السكان.

- الأردن: 2.37 جرعة لكل 100 شخص من السكان.

- لبنان: 1.98 جرعة لكل 100 شخص من السكان.

- تونس: 0.6 جرعة لكل 100 شخص من السكان.

- الجزائر: 0.17 جرعة لكل 100 شخص من السكان.