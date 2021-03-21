ابن ترامب باع قصره في نيويوك.. وربح مبلغا كبيرا

باع نجل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قصرا كان يملكه في ولاية نيويورك، محققا أرباحا بملايين الدولارات.

وكان دونالد ترامب جونيور وزوجته وكيمبرلي غيلفويل اشتريا القصر قبل عامين فقط في منطقة هامبتونز بولاية نيويورك مقابل 4.5 مليون دولار.

وباعاه الآن مقابل 8.14 مليون دولار، لينضموا إلى بقية أفراد عائلة ترامب الذين غادروا نيويورك إلى ولاية فلوريدا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولم يعرف من الذي اشترى العقار، لكونه لم يعرض للبيع علنا.

وتبلغ مساحة القصر نحو 900 متر مربع، وفيه 7 غرف للنوم، ويضم حمام سباحة وشلالا اصطناعيا وقريب من شاطئ البحر، أما المساحة الكلية المحيطة بالقصر فتبلغ نحو 4 أفدنة.

وقبل ترامب جونيور وزوجته، توجهت إلى فلوريدا إيفانكا ترامب رفقة زوجها جاريد كوشنر ووالدها، الرئيس السابق.

وكان ترامب غادر البيت الأبيض، في 20 يناير الماضي، إلى ولاية فلوريدا الجنوبية، حيث يمتلك منتجعا هناك، عوضا عن نيويورك.

وولد ترامب في ولاية نيويورك وأقام فيها معظم حياته، ولديه الكثير من العقارات هناك، لكن ابتعد عنها أثناء رئاسته إلى ولاية فلوريدا بسبب ما قال إنها إساءات من سياسيين لا يقدرون الضرائب التي يدفعها للولاية.