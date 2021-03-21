الجيش الليبى يبدأ إعدام مخلفات الحرب ضد الجماعات الإرهابية

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول التوجيه المعنوى بإدارة الهندسة العسكرية نقيب حسن النايلى، لـ"بوابة الوسط" الليبية، إن المخلفات تشكل قرابة الخمسة أطنان من الصواريخ والمتفجرات التى كانت تستخدمها الجماعات الإرهابية لاستهداف أكثر عدد ممكن من مواطنى المدينة.
وأضاف المسؤول أيضًا، أن فرق الهندسة تعمل على إفراغ المدينة التى عانت الحروب من هذه المخلفات التى تهدد أمن وسلامة أهالى درنة بشكل كبير.
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