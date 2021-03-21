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الجيش الليبى يبدأ إعدام مخلفات الحرب ضد الجماعات الإرهابية

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بسنت فاروق 2021-03-21 13:10 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول التوجيه المعنوى بإدارة الهندسة العسكرية نقيب حسن النايلى، لـ"بوابة الوسط" الليبية، إن المخلفات تشكل قرابة الخمسة أطنان من الصواريخ والمتفجرات التى كانت تستخدمها الجماعات الإرهابية لاستهداف أكثر عدد ممكن من مواطنى المدينة.

وأضاف المسؤول أيضًا، أن فرق الهندسة تعمل على إفراغ المدينة التى عانت الحروب من هذه المخلفات التى تهدد أمن وسلامة أهالى درنة بشكل كبير.

 

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