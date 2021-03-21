عاجل.. تفجير يستهدف رتلا لوجستيا للتحالف فى بابل العراقية

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل الإعلام فإن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم على رتل لوجستى للتحالف الدولى أثناء مروره على طريق بابل السريع قرب مدينة الحلة جنوب العراق". وتتهم مليشيات مسلحة تابعة لإيران، بمهاجمة أرتال وقواعد التحالف الدولى ومبانى المقار الأمريكية فى العراق عبر هجمات تنفذ بالصواريخ والعبوات الناسفة.

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