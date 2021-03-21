كورونا يقترب من 123 مليون إصابة حول العالم

وبحسب بيانات الجامعة الأمريكية، ارتفعت حصيلة المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 69.5 مليون حالة، فيما تخطت الوفيات جراء الوباء حاجز المليونين و709 آلاف وفاة.
كما أشارت البيانات إلى توزيع نحو 430 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.
ومازالت الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها البرازيل ثم الهند وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا.
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