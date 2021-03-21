الرئيس اليمنى يتعهد بالقضاء على المشروع الفارسى للحوثيين

جدة - نرمين السيد - تعهد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، باعمل على تحقيق النصر على الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران فى اليمن، مؤكدًا أن الشعب اليمنى لن يقبل بنقل تجربة الحكم الإيرانية إلى اليمن.





وفى اتصال مع وزير الدفاع اليمنى محمد المقدشى، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، قال الرئيس اليمنى إنهم "ملتزمون بالخطط العسكرية ومراجعتها بما يضمن تحقيق النصر على الميليشيا المتمردة، والقضاء على المشروع الفارسى وعودة اليمن دولة فاعلة فى مجالها العربى". وبحسب وكالة الأنباء اليمنية، وصف هادى التجربة الإيرانية بالفاشلة والمتطرفة، التى لن يقبل الشعب اليمنى بانتقالها إلى اليمن، مثمنًا فى الوقت ذاته على الدور الأخوى الصادق لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وما تقدمه من دعم وإسناد لحكومة بلاده فى قتالها ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من طهران. كما دعا الرئيس اليمنى إلى مضاعفة الجهود لتأمين محافظة مأرب، وتثبيت الأمن ودحر الحوثيين، من المناطق التى تقع تحت سيطرتهم فى المحافظة.

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