اعتقال 58 شخصا بسبب التظاهرات احتجاحا على الاجراءات التقيدية ضد الفيروس فى...

اعتقلت الشرطة في هولندا 58 شخصا خلال مظاهرة في أمستردام احتجاجا على الإجراءات التقييدية الاحترازية المفروضة لتلافي انتشار فيروس كورونا.
وجاء في بيان مجلس أمستردام: "أوقفت الشرطة في أمستردام مظاهرة غير قانونية في ساحة المتحف، تم تحديد ساحة المتحف والمنطقة المحيطة بها على أنها مناطق خطر بعد ورود أنباء عن أن الناس سيذهبون إلى الميدان بالأسلحة. ونتيجة لذلك، تم اعتقال 58 شخصا".
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الشرطة الهولندية تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على إجراءات كورونا
الشرطة الهولندية تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على إجراءات كورونا
وأشار البيان إلى أن المتظاهرين لم يلتزموا بالمسافة وغيرها من الإجراءات التقييدية، كما لم يستجب المتجمعون لنداءات الشرطة بالعودة إلى المنازل وترك ساحة التظاهرة، وبعد ذلك تم استخدام خراطيم المياه من قبل الشرطة لتفريق الجموع.
ويوم السبت، نُظمت تظاهرة غير منسقة احتجاجا على الإجراءات التقييدية ضد كورونا في ميدان المتاحف في أمستردام، شارك فيها مئات الأشخاص.
وفي نهاية الأسبوع الماضي نظمت أيضا تظاهرة مماثلة في وسط لاهاي، جرى فيها أيضا استخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، واعتقلت الشرطة نحو 20 شخصا.
في وقت سابق، أعلنت السلطات الهولندية تمديد حظر التجول حتى 31 مارس. إذ تم فرض حظر التجول في البلاد في 23 يناير كواحد من الإجراءات التقييدية للحد من انتشار الفيروس.
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