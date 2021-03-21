أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة وزير النقل زكريا الشامي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة وزير النقل زكريا الشامي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبوراس، برقية عزاء ومواساة إلى بوفاة وزير النقل في حكومة الانقاذ الوطني زكريا الشامي الذي وافاه الاجل اثر مرض عضال الم به .
واشار رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته في قطاع النقل وخدمة الوطن والمجتمع.
وفي برقية العزاء التي بعثها إلى والد الفقيد اللواء يحيى الشامي وأخوان الفقيد وكافة أفراد الأسرة وآل الشامي، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب الجلل.. سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"
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