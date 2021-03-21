ميركل تريد تمديد إغلاق كورونا فى ألمانيا حتى أبريل المقبل

جدة - نرمين السيد -

وكان عدة خبراء أوبئة حذروا من جانبهم من خروج سابق لأوانه من الإغلاق بسبب المخاطر التى تشكلها النسخ المتحورة من فيروس كورونا.

وتطالب الحكومة الألمانية المواطنين، تجنب التواصل قدر الإمكان مع الآخرين وتعميم العمل عن بعد، فيما لا تزال المدارس ورياض الأطفال والمتاجر التى لا تبيع المواد الغذائية والمطاعم والحانات والمؤسسات الثقافية والرياضية مغلقة، فيما تفرض قيود مشددة على التجمعات.