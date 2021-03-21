سفير روسيا لدى أمريكا يصل موسكو.. وأمريكيون يعتذرون عن تصريحات بايدن

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، يوم الأربعاء الماضى، قرارها باستدعاء السفير أناتولى أنتونوف إلى موسكو لإجراء مشاورات عاجلة بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة بعد تصريحات بايدن، الذى قال فى مقابلة مع شبكة "إيه.بى.سى"، إنه "يعتقد أن بوتين قاتل وسيدفع ثمن تدخله فى الانتخابات الأمريكية".
ورد بوتين وقتذاك، على بايدن، قائلاً، إن "القاتل هو من يصف الآخر بذلك"، مقترحًا إجراء مناظرة مباشرة مع الرئيس الأمريكى تبث مباشرة عبر الإنترنت، وهو عرض لم يرد عليه بايدن بعد.
وقالت السفارة الروسية فى واشنطن على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى فى وقت سابق، بعد أن نشرت صورة للسفير فى مطار أمريكى "السفير الروسى أناتولى أنتونوف فى طريقه إلى موسكو للمشاركة فى مشاورات بشأن تصحيح العلاقات الروسية-الأمريكية".
ووفقًا لما أوردته شبكة "فيرست تشانل" التلفزيونية الرسمية، قال أنتونوف للصحفيين قبل صعوده إلى الطائرة، إن الكثير من العمل فى انتظار الخارجية الروسية والأطراف الأخرى، لكنه أشار إلى أنه ليس لديه شك فى أن الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة هو لصالح الشعب الأمريكى.
كما بثت الشبكة مقتطفات من خطابات وجهها أمريكيون لـ أنتونوف قبل رحيله، يعتذرون فيها عن تصريحات بايدن فى حق الرئيس بوتين.
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