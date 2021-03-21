الأردن يخصص 17 ألف جرعة لقاح لتطعيم المسنين ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - خصصت الأردن 17 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لتطعيم الأشخاص المسنين الذين بلغوا 60 سنة فأكثر، غدًا الإثنين، حسبما أعلنت عمليات خلية الأزمة فى المركز الوطنى للأمن وإدارة الأزمات فى البلاد.





ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأحد، فقد أعلن المركز عن وضع آلية منضبطة ودقيقة لتطعيم الأشخاص الذين بلغت اعمارهم 60 سنة وأكثر، وذلك وفق عدة معايير، تتمثل بضرورة التسجيل على المنصة وتلقى رسالة للحصول على اللقاح، حيث سيتم حصر هذه الأعداد وتوزيعها على مراكز التطعيم حسب الأصول فى مدة اقصاها أسبوع منعاً للاكتظاظ والتجمهر. كما طلب المركز من جميع الأشخاص من نفس الفئة العمرية ـ 60 عامًا ـ والحاصلين على موعد سابق للجرعة الأولى، التوجه إلى مركز التطعيم المحدد فى رسالة الموعد لتلقى الجرعة الثانية فى أى وقت من الأوقات.

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