الاردن يدرس السماح لمن تلقى الجرعتين من لقاح كورونا بالتجول

دوت الخليج :- اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين عبر التلفزيون الاردني على أن الحكومة تدرس السماح لمن يتلقى الجرعتين من لقاح كورونا بالتجول اضافة الى السماح بالعمل للمنشآت التي يتلقى كافة العاملين بها لقاحات كورونا.
وشدد دودين على أنه من أجل الدخول لمرحلة التعافي لا بد من الالتزام الكامل بأوامر الدفاع ووسائل الوقاية، وبرنامج التطعيم .
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