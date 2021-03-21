أخبار اليمن : قوى العدوان تواصل خروقاتها في الحديدة

دوت الخليج -

قوى العدوان تواصل خروقاتها في الحديدة

واصلت قوى العدوان الأمريكي السعودي خروقاتها لاتفاق السويد بالحديدة، فيما شن طيران العدوان 38 غارة على أربع محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية. قوى العدوان تواصل خروقاتها في الحديدةواصلت قوى العدوان الأمريكي السعودي خروقاتها لاتفاق السويد بالحديدة، فيما شن طيران العدوان 38 غارة على أربع محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 206 خروق بالحديدة بينها استحداث تحصينات قتالية في الفازة والجبلية والتحيتا. وتضمنت الخروقات تسع غارات للطيران التجسسي على الفازة وكيلو16 وتحليق خمس طائرات حربية على المدينة وكيلو16 و19 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والفازة والدريهمي والجبلية والتحيتا. وأشار المصدر إلى أنه تم رصد 56 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 510 صاروخ وقذيفة و114خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة بمحافظة الحديدة. كما شن طيران العدوان 26 غارة على مديريتي مدغل وصرواح بمحافظة مأرب وغارة على مديرية كتاف بمحافظة صعدة, واستهدف بغارتين منطقة المزرق في مديرية حرض بمحافظة حجة .



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