أخبار اليمن : أفضل 10 أطعمة مهمة لصحة المرأة

أفضل 10 أطعمة مهمة لصحة المرأةتحتاج النساء إلى التركيز على عناصر غذائية معينة لمكافحة أكثر المشكلات الصحية انتشارًا خلال مراحل الشيخوخة المختلفة.

هناك قائمة بالأطعمة المفيدة لصحة النساء، والتي تكفل لهن الحماية والقدرة على مقاومة أمراض مثل مرض السكري وسرطان الثدي وأمراض القلب، إلى جانب تقوية العظام وتعزيز جهاز المناعة وحماية البشرة.

ووفقاً لموقع “بولدسكاي” Boldsky، المعني بالشؤون الصحية، تشير الدراسات العلمية إلى أن النساء يحتجن إلى التركيز على بعض العناصر الغذائية للحفاظ على صحتهن ومكافحة أكثر المشكلات الصحية انتشارًا خلال مراحل الشيخوخة المختلفة، كما يلي:

1- الطماطم

تعتبر الطماطم من أكثر الأطعمة المفيدة لصحة المرأة. تحتوي الطماطم على مضادات الأكسدة التي تسمى الليكوبين، والتي تحمي الحمض النووي في جسم الإنسان من التلف، والذي يمكن بدوره أن يوفر حماية من الإصابة بسرطانات الثدي وبطانة الرحم والرئة والمعدة.

2- الجوز

يحتوي الجوز على مضادات الأكسدة وأحماض أوميغا-3 الدهنية، وكشف بعض الدراسات أن تناول أوقية واحدة فقط من الجوز يوميًا سيساعد على تحسين تدفق الدم من وإلى القلب في غضون 8 أسابيع فقط. وتمنح نفس الكمية من الجوز القدرة على إبطاء تطور سرطان الثدي، فضلًا عن أن دراسات علمية أخرى أكدت كفاءة الجوز في الوقاية من أمراض القلب التاجية.

3- الموز

وأشارت الدراسات إلى أن خطر إصابة النساء بالسكتة الدماغية يزداد بعد انقطاع الطمث بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين. يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم ومنخفض في الصوديوم. يمكن أن يساعد الموز على خفض ضغط الدم والحماية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

4- السبانخ

يساعد تناول السبانخ الغني بالبكتيريا المفيدة على منع حدوث نوبات مثل الحساسية وسكري الحمل والالتهابات المهبلية وزيادة الوزن. تحتوي السبانخ على مادة السلفوكينوفوز، وهي مصدر غذائي يمنع نمو البكتيريا الضارة في الجسم.

5- الفلفل الأحمر

يعتبر واحد من أفضل مصادر فيتامين C. ويعد أحد العناصر الغذائية المفيدة لصحة البشرة وتعزيز جهاز المناعة. يمكن أن يساعد تناول المزيد من الفلفل الأحمر في تقليل تجعد وجفاف الجلد، علاوة على الحماية من الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا.

6- الشمندر

يعتبر الشمندر أو البنجر، مصدرًا فريدًا لأصباغ البيتالين، والتي تعمل كمضادات أكسدة قوية ومضادات للالتهابات بالإضافة إلى خصائص وقائية كيميائية أخرى. يحتوي الشمندر على مادة البيتين التي تساعد على مكافحة الالتهابات وتعزز عملية التمثيل الغذائي. كما أنه يرفع مستويات السيروتونين ويساعد على تحسين الحالة المزاجية.

7- القرفة

للوقاية من احتمال الإصابة من مرض الزهايمر، يجب الاهتمام بعناصر النظام الغذائي، والذي يمكن أن يشتمل على تناول القرفة. تحتوي القرفة على البروانثوسيانين وسينامالديهيد التي تساعد على منع تكوين البروتين المسبب لمرض الزهايمر. كما يخفف تناول القرفة من ارتفاع مستويات السكر في الدم.

8- العدس

يعتبر العدس إضافة صحية ووجبة غذائية مهمة للنساء. يمكن أن يساعد استهلاك العدس مرة واحدة في الأسبوع في موازنة مستويات السكر والمساعدة في الحفاظ على الوزن والحصول على مركبات وقائية من السرطان.

9- اليقطين

يُحسن تناول اليقطين أو قرع العسل صحة العين. في شكل بيتا كاروتين، يمكن أن يساعد فيتامين A المتوافر بنسب جدية في اليقطين في تحسين الرؤية وإبطاء مشاكل الرؤية المرتبطة بالعمر.

10- سمك السلمون

يحتوي السلمون على نسبة عالية من أوميغا-3 والأحماض الدهنية المضادة للالتهابات التي يمكن أن تقلل من فرص وفاة الشخص من أمراض القلب بنسبة 33%. كما أنه يساعد في تقليل احتمالية الإصابة بالتهاب المفاصل.

11- لحم بقري

يتم إدراج اللحم البقري الخالي من الدهون كأحد أفضل مصادر الحديد للنساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث. يمكن أن يساعد لحم البقر تحسين مستويات الحديد في الجسم عند تناوله مرة واحدة كل أسبوع.*المجلة الطبية