أخبار اليمن : عالمياً.. إصابات كورونا تتجاوز 123.4 مليون حالة

عالمياً.. إصابات كورونا تتجاوز 123.4 مليون حالةكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأحد، أن حصيلة الإصابات الاجمالية تجاوزت 123 مليونا، و437 ألف إصابة، تعافى منهم 99 مليونا ونحو 422 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس مليونين و722 الف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المعلنة، سجلت دول العالم السبت 507 آلاف و346 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,152 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال البرازيل تتصدر دول العالم بتسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات والوفيات، فيما لا تزال أمريكا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (554,871 وفاة)، والبرازيل (292,856 وفاة)، والمكسيك (197,827 وفاة)، والهند (159,790 وفاة)، وبريطانيا (126,122 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (30,482,127 إصابة)، والبرازيل (11,950,459 إصابة)، والهند (11,599,130 إصابة)، وروسيا (4,447,570 إصابة)، وبريطانيا (4,291,271 إصابة).