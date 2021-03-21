تويتر يغلق حساب وزارة الإعلام المؤيدة للجيش فى ميانمار

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، دأب الحساب الرسمى لوزارة الإعلام البورمية منذ الانقلاب العسكرى فى ميانمار، مطلع فبراير الماضى، على نشر رواية المجلس العسكرى حول الأحداث الراهنة فى البلد الآسيوى، حيث تقمع أجهزة الأمن التظاهرات الرافضة للنظام العسكرى الجديد.

ولدى محاولة الوصول إلى حساب وزارة الإعلام البورمية، تظهر عبارة "الحساب مغلق، يغلق (تويتر) الحسابات التى تخالف اللوائح".

وتشير الأنباء إلى مقتل 247 شخصًا على الأقل، منهم 12 قتلوا أمس السبت، على خلفية الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين فى جميع أنحاء ميانمار، منذ الانقلاب العسكرى وتولى الجيش السلطة، حسبما ذكرت منظمة اتحاد مساعدة السجناء السياسيين.