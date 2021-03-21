اليمن: مقتل مواطن وإصابة 5 آخرين إثر قصف حوثى على تعز

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "سبتمبر. نت"، التابع للجيش اليمنى، قالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثى الإرهابية أطلقت قذيفة استهدفت كلية الآداب وحديقة الألعاب فى النقطة "الرابع"، ما أسفر عن مقتل مدنى وإصابة 5 آخرين، بجروح خطيرة، حيث تم نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وتواصل ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران، قصفها على المناطق السكنية فى اليمن والمناطق المجاورة من الأراضى السعودية، مستهدفة الأحياء السكنية والمنشآت المدنية، متسببة بسقوط الآلاف من الضحايا فى اليمن، أغلبهم من النساء والأطفال.