قادة الاتحاد الأوروبي يعقدون قمة افتراضية بشأن كورونا

قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إن قمة القادة المقررة يومي 25 و26 مارس/ آذار في بروكسل ستُعقد عبر الاتصال المرئي بسبب الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء أوروبا.
وفي منشور على تويتر قال باريند ليتس المتحدث باسم شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي الذي يرأس قمم الاتحاد الأوروبي إن ميشيل اتخذ قرار عقد المؤتمر يومي الخميس والجمعة المقبلين عبر الإنترنت مشيرا إلى “تصاعد حالات كوفيد-19 في الدول الأعضاء”.
وتتسبب موجة ثالثة من كوفيد-19 في زيادة حالات الإصابة اليومية نتيجة سلالات أكثر عدوى أجبرت الحكومات على تقييد الحياة من جديد مع دخول باريس أواخر الأسبوع الماضي في عزل عام يستمر 4 أسابيع.
وطبقا لمسودة البيان الختامي للقمة اطلعت عليه رويترز فإن من المقرر أن يناقش قادة الدول الأعضاء، وعددها 27 دولة، وجها لوجه كيفية الإسراع بالتطعيم والسياسة الصناعية للتكتل وعلاقاته مع تركيا وروسيا.
ويقول دبلوماسيون ومسؤولون إن الاجتماعات الافتراضية تحد من المناقشات واتخاذ القرارات لكن ليس من المتوقع أن تُجرى مفاوضات حاسمة في القمة.
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