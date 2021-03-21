أخبار اليمن : التربية تحذر المدارس الاهلية من حرمان أي طالب من دخول الاختبارات

التربية تحذر المدارس الاهلية من حرمان أي طالب من دخول الاختبارات
شددت وزارة التربية والتعليم على مكاتبها بالمحافظات عدم حرمان أي طالب من دخول الاختبارات النهائية مهما كانت الأسباب المتعلقة بالرسوم الدراسية .
وأهابت الوزارة في تعميمها الصادر اليوم الاحد بمدراء مكاتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة والمحافظات التوجيه للمدارس الأهلية للالتزام بما ورد في التعميم من عدم حرمان الطلاب من دخول الاختبارات وصرف كافة مستحقات المعلمين والعاملين بالمدارس الأهلية كون العام الدراسي قد اكتمل ولم يستقطع منه سوى 15 يوماً .
وأعطت المدارس الأهلية الحق في حجز نتيجة الطالب حتى استكمال ما على أولياء الأمور من مستحقات مالية لها ، محملة مكاتبها بالمحافظات والمناطق التعليمية بالمديريات كامل المسؤولية لتنفيذ ما ورد في هذا التعميم .
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