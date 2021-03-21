الإمارات تقر تصريح إقامة العمل الافتراضى

جدة - نرمين السيد - وقال بن راشد، اليوم الأحد، فى سلسلة تغريدات على حسابه فى موقع "تويتر": "ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الوطن.. أقررنا خلاله استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضى.. حيث يمكن لأى موظف فى أى مكان فى العالم الإقامة فى دولة الإمارات لممارسة عمله عن بُعد، حتى لو لم تكن شركته موجودة فى الدولة، عبر هذا النوع من الإقامة".

وأضاف: "مع تقنيات العمل عن بُعد اليوم، نوفر فرصة للجميع للعيش فى أجمل وآمن مدن العالم.. بالإضافة لذلك أقررنا اليوم اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات.. الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية.. وجميع قراراتنا ستكون مبنية على هذه الرؤية".