مقتل 3 أشخاص فى هجوم مسلح بريف حمص

جدة - نرمين السيد - وذكرت وسائل إعلام سورية أن القتلى من عائلة واحدة، وكانوا مع مجموعة يجمعون الكمأ شرق البلعاس فى ريف السلمية، حين تعرضوا لهجوم مسلح من مجهولين كانوا على دراجة نارية.

بينما ذكرت صفحات إخبارية محلية أن مصير بعض الأشخاص ما زال مجهولا، وفيما لم ترد أية معلومات عن الجهة التى قامت بالهجوم، إلا أن بعض الوسائل رجحت أن يكون الفاعلون أفرادا من تنظيم "داعش" الذى عاد لينشط فى البادية السورية منذ أشهر.

وتكررت فى الآونة الأخير حوادث انفجار ألغام من مخلفات الحرب، ذهب ضحيتها عاملون فى جمع أنواع من الكمأ مرتفعة الثمن.

وذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان أنه وثق مقتل 115 شخصا، بينهم 45 امرأة و6 أطفال، قتلوا أثناء بحثهم وجمعهم مادة الكمأ.