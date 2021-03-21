أخبار اليمن : لبوزة يبعث برقية عزاء بوفاة وزير النقل زكريا الشامي

لبوزة يبعث برقية عزاء بوفاة وزير النقل زكريا الشاميبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة وزير النقل المجاهد اللواء ركن / زكريا يحي الشامي الذي انتقل الى جوار ربه اثر مرض عضال الم به بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني .

وأشاد نائب رئيس المؤتمر في برقية العزاء التي بعثها إلى والد الفقيد اللواء يحى محمد الشامي واخوان الفقيد وابنائه وال الشامي كافة ، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية في الدفاع عن الوطن ضد قوى العدوان .. مؤكداً أن رحيله مثل خسارة وطنية كبيرة في هذا الظرف العصيب الذي يمر به الوطن.

وعبر الدكتور لبوزة عن بالغ العزاء وعميق المواساة لوالد الفقيد اللواء/ يحى محمد الشامي وإخوان وابناء الفقيد وال الشامي كافة في هذا المصاب .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون"

