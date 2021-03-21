فيديو.. الرئيس الفلسطينى يتلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - تلقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الأحد، جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، داعيا الشعب الفلسطينى إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة فى أخذ اللقاح والالتزام بإجراءات السلامة وفق البروتوكول المعتمد من قبل الوزارة لمنع تفشى الوباء.





ووجه الرئيس الفلسطينى، جهات الاختصاص بالاستمرار فى توفير اللقاحات المطلوبة لكافة الفئات لضمان أخذها وفق الخطة الموضوعة لذلك.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت - فى وقت سابق أمس السبت - عن بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا اعتبارا من اليوم الأحد، مع الأخذ بعين الاعتبار الكميات المتوفرة حاليا من اللقاح والأولويات داخل الفئات.

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