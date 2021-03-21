فيديو.. التحالف يستهدف بؤر الحوثى فى مأرب والجيش اليمنى يحرر مواقع حيوية

جدة - نرمين السيد - بث التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم الأحد، فيديوهات تعرض استهداف معدات وعناصر الحوثيين، فى عملية إسناد الجيش الوطنى الذى تمكن من السيطرة على مواقع هامة فى الكسارة والمشجع فى مأرب.





وحسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، منذ قليل، أكد التحالف العربى أن جميع العمليات العسكرية ضد الميليشيات الحوثية تتوافق مع القانون الدولى الإنسانى، موضحًا أن عمليات الإسناد التى يقوم بها التحالف للجيش اليمنى ذات تأثير قوى على الميليشيات الحوثية.

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