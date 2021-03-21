جونسون: حققنا رقما قياسيا جديدا فى عدد التطعيمات ضد فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف جونسون فى تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، "بالأمس، حققنا رقما قياسيا جديدا فى عملية التلقيح، بـ 873 ألفا و784 شخصا تلقوا الجرعة". وأشارت شبكة "سكاي نيوز" إلى أن هذا هو اليوم الثالث الذي يتم فيه تحقيق رقم قياسى جديد فى عملية التطعيم التى تتم فى المملكة المتحدة.

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