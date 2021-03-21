المفوضية الأوروبية تصر على الاحتكار: وقف تقديم لقاح كورونا للدول الفقيرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، وقف أى تبرع بلقاحات فيروس كورونا إلى الدول الأكثر فقرًا حول العالم، قائلة إن الاتحاد الأوروبى ليس فى وضع يتيح له التبرع باللقاحات.





وفى تصريحات لمجموعة فونكه الاعلامية الألمانية، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية: "هناك ضغط على الدول الأعضاء للحصول على اللقاحات لنفسها"، مضيفة أن الاتحاد الأوروبى قدم 2.2 مليار يورو ـ ما يعادل 2.5 مليار دولار ـ إلى مبادرة كوفاكس، التى دشنتها منظمة الصحة العالمية لمنح اللقاحات للدول الأكثر فقرًا حول العالم. وأضافت فون دير لاين، أن كوفاكس "قامت بالفعل بتقديم 30 مليون جرعة من اللقاح لـ 52 دولة"، مضيفة أن الآلية التى تتيح للكتلة الأوروبية مشاركة اللقاح بصورة مباشرة مع دول أخرى لن تبدأ العمل "حتى يكون لدينا وضع إنتاج أفضل فى الاتحاد الأوروبى". وتأتى تصريحات رئيسة التكتل الأوروبى فى ظل اتهامات وجهتها منظمة الصحة العالمية إلى الاتحاد الأوروبى والدول الغنية باحتكار اللقاحات على حساب الدول الفقيرة، ما يعرض الجميع لخطر الإصابة بطفرات أشد شراسة من فيروس كورونا.

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