مقتل 3 أشخاص في هجوم مسلح أثناء جمع الكمأ في ريف حمص 

قتل 3 أشخاص وجرح آخرون بهجوم مسلح أثناء عملهم بجمع الكمأ (الفقع أو الفطر البري) على الحدود الإدارية بين محافظتي حماة وحمص وسط سوريا.
وذكرت وسائل إعلام سورية أن القتلى من عائلة واحدة، وكانوا مع مجموعة يجمعون الكمأ شرق البلعاس في ريف السلمية، حين تعرضوا لهجوم مسلح من مجهولين كانوا على دراجة نارية.
بينما ذكرت صفحات إخبارية محلية أن مصير بعض الأشخاص ما زال مجهولا، وفيما لم ترد أية معلومات عن الجهة التي قامت بالهجوم، إلا أن بعض الوسائل رجحت أن يكون الفاعلون أفرادا من تنظيم "داعش" الذي عاد لينشط في البادية السورية منذ أشهر.
وتكررت في الآونة الأخير حوادث انفجار ألغام من مخلفات الحرب، ذهب ضحيتها عاملون في جمع أنواع من الكمأ مرتفعة الثمن.
وكان أكثر تلك الحوادث في عدد الضحايا هو ما شهده ريف السلمية في السابع من الشهر الجاري حين أدى انفجار لغم أرضي مضاد للدروع بسيارة كانت تقل عمالا زراعيين في طريقهم لجمع الكمأ، ما أدى إلى مقتل 18 شخصا، بينهم 9 من أسرة واحدة.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه وثق مقتل 115 شخصا، بينهم 45 امرأة و6 أطفال، قتلوا أثناء بحثهم وجمعهم مادة الكمأ.
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