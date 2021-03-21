الرئيس الفلسطيني يتلقى لقاح كورونا

القدس المحتلة ـ وكالات: تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء السبت، لقاحاً مضاد لفيروس كورونا المستجد بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، ونقلت الوكالة عن عباس دعوته الفلسطينيين إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في أخذ اللقاح والالتزام بإجراءات السلامة وفق البروتوكول المعتمد من الوزارة. وأضافت أن عباس “وجه جهات الاختصاص بالاستمرار بتوفير اللقاحات المطلوبة لكافة محتاجيها لضمان أخذها وفق الخطة الموضوعة لذلك”.

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