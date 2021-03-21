أخبار اليمن : الامين العام المساعد مؤكداً : اليمن يرغب في السلام ويرفض الاستسلام

الامين العام المساعد مؤكداً : اليمن يرغب في السلام ويرفض الاستسلاماشاد الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب بصمود الشعب اليمني الاسطوري والمنقطع النظير واستبساله في وجه تحالف العدوان السعودي الاماراتي الذي يدخل عامه السابع على التوالي .

واكد عضو المجلس السياسي الاعلى أنّ صمود الشعب اليمني لم يعهده اي شعب من قبل، وانه صمود نابع من ايمان الشعب اليمني بحريته واستقلاله، وفي حقه ان يعيش حرا مستقلا .

وخلال استضافته على شاشة قناة (الميادين) عبر تغطيتها الخاصة تحت عنوان #اليمن- ينتصر، اشاد الامين العام المساعد للمؤتمر الشعي العام بانجازات وانتصارات ابطال الجيش واللجان الشعبية على مختلف الجبهات، مشيرا إلى أن عمليات وحدات القوات المسلحة ضد دول العدوان إنما تأتي في سياق الرد المشروع والدفاع عن الشعب اليمني والارض اليمنية والكرامة اليمنية.

واضاف :" لسنا من ابتدأ الهجوم .. ولكل فعل رد فعل .. وقد صبرنا كثيرا.. والشعب اليمني ضحى كثيرا على مرأى ومسمع من العالم كله".

وحول ما اذا كانت هناك مؤشرات لإيقاف العدوان الذي يكمل عامه السادس على التوالي، لفت القيادي المؤتمري جابر إلى جهود أممية مبذولة من أجل الجوانب والقضايا الاسانية " لكنها لا تكفي لوقف الضربات العدوانية على اليمن"

مشددا اعلى اهمية الفصل بين خلافات الاطراف اليمنية- اليمنية، وبين عدوان مباشر تنفذه عدة دول على دولة اليمن ارضا وإنسانا، مؤكدا ان الخلافات اليمنية- اليمنية ليست مسوغا لتدخل دول أخرى بحق دول الجوار وتماديها في إنتهاك كافة المبادئ والمواثيق ولاتخدم حقوق الانسان .

وقال :" كان معوّل على الأمم المتحدة والقوى الفاعلة ان تقف عند الحق وتمنع من يعتدي ويتوغل في ارض اليمن وان توقفه عند حدوده وأن لا يوغل في القتل والدمار".

واكد الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام أن اليمن يدافع عن ذاته وارضه وحقوقه مهما طالت المعارك، وهو مع الشعوب الحرة المحبة للسلام التي تقف في وجه الطامعين، وأضاف ": اليمن ترغب في السلام وليس الاستسلام".

واستعرض جابر عبدالله غالب ملامح استراتيجية الهيمنة الغربية للقوى الاستعمارية على المنطقة العربية وإنخراط دول تحالف العدوان كادوات لتنفيذ هذه المخططات، وقال:" اليمن عاش حقبة زمنية طويلة في إستقلالية تامة والملاحة آمنة وسيادة اليمن على باب المندب قائمة حتى في ظل الوجود البريطاني".

وانتقد القيادي المؤتمري جابر تنصل دول تحالف العدوان عن اتفاق صيانة سفينة صافر النفطية، وإمعان تحالف العدوان في محاصرة الشعب اليمني ومنع إدخال سفن المشتقات النفطية والاغذية والادوية.

مشيرا إلى ما يترتب على ذلك من تهديد لحياة المرضى والمدنيين والاضرار بكافة مظاهر الحياة، مناشدا دول العالم ونشطاء حقوق الانسان والحريات العامة الوقوف بجدية أمام هذه الحرب الشاملة ضد الانسان وحقوقه في اليمن .