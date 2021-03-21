عاجل .. إيران تهدد بمهاجمة قاعدة عسكرية أمريكية وقتل نائب رئيس الأركان

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة أوضح المسؤولون الأمريكيون أن إيران هددت قاعدة عسكرية فى واشنطن، وقتل ونائب رئيس الأركان الأمريكى جوزيف مارتن. وأضاف المسؤولون الأمريكيون، أن الحرس الثورى الإيرانى بحث شن هجوم على قاعدة فورت ماكنير بواشنطن.

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