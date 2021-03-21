فيديو.. تحالف دعم الشرعية يدمر منظومة دفاع جوى للحوثيين فى مأرب

جدة - نرمين السيد - نشر تحالف دعم الشرعية فى اليمن، اليوم الأحد، مقاطع فيديو تعرض استهداف معدات عسكرية وعناصر تابعة لمليشيا الحوثى الإرهابية فى محافظة مأرب من ضمنها منظومة دفاع جوى.





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