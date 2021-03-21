صور.. طالب مغربي يناقش الدكتوراه بزي عمال النظافة

في سابقة من نوعها، ناقش الطالب المغربي عبد الله ويكمان، السبت، بكلية العلوم والتقنيات التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان بمدينة بني ملال، أطروحة الدكتوراه في مجال هندسة البيئة، حول موضوع "التثمين الطاقي للنفايات المنزلية"، وهو يرتدي زي عمال النظافة.

ويأتي ارتداء ويكمان زي عمال النظافة تكريما لتلك الفئة من العمال بالمغرب، واعترافا بالمجهودات والخدمات التي يقدمونها، خاصة في فترة جائحة كورونا.



وحصل الطالب الجامعي، على درجة الدكتوراه بميزة مشرف جدا، وأشادت اللجنة العلمية التي ناقشته بأطروحته المتميزة التي أشرف عليها البروفيسور عزيز حسيب، كما قدروا فيه هذه الالتفاتة التي قام بها في حق عمال يعانون الشيء الكثير.

وفي تصريح لـ "دوت الخليج"، قال الدكتور عبد الله ويكمان، ابن مدينة خنيفرة، الذي تدوولت صوره بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، إنه ناقش أطروحته بزي عمال النظافة بدل الزي الرسمي، وذلك بعد استئذانه من الكلية والأساتذة، الذين رحبوا بالفكرة، ورأوا فيها اعترافا وتكريما لتلك الفئة ولمجهوداتها القيمة من أجل الحفاظ على نظافة المجال وسلامة البيئة.

وأضاف أن مناقشة الدكتوراه في موضوع النفايات هو تتويج لمسار بدأه منذ الإجازة، وانخراطه في العمل الجمعوي المهتم بالبيئة، والماستر الذي حصل عليه في النفايات الصلبة بالتنسيق بين كلية العلوم بمدينة مراكش، وجامعة دارمشتات بألمانيا، ليختار موضوع "التثمين الطاقي للنفايات المنزلية" كموضوع لأطروحة الدكتوراه.

وأوضح عبد الله ويكمان أنه خبر عن قرب عمل عمال النظافة، الذين يلقبهم بـ"مهندسي النظافة" و"الأبطال"، حيث كان يعمل إطارا في شركة للنظافة، وشاهد بأم عينه ما تقوم به تلك الفئة من أجل أن ينعم الناس بالنظافة والراحة.

وقال إن "عمال النظافة قدموا تضحيات كبيرة أثناء الحجر الصحي، وفي فترة جائحة كورونا التي مازالت مستمرة، حيث كانوا في الصفوف الأمامية، وكانوا أكثر الأشخاص عرضة لخطر الفيروس الفتاك، لأنهم كانوا يقومون بجمع النفايات المتعلقة بكورونا أيضا".

وقد لقيت مبادرته هذه استحسانا من الكثيرين وعلى رأسهم عمال النظافة، الذين عبروا له عن شكرهم وامتنانه، حيث نشر عمال جماعة تيغسالين بإقليم خنيفرة، المنطقة التي ينتمي إليها، تدوينة يشكرونه فيها.

وجاء في التدوينة: "يرفع الله الذين آمنوا منكم و الذين أوتوا العلم درجات.. بمشاعر مليئة بالفرحة و السرور يتقدم مجلس جماعة تيغسالين بأحر التهاني والتبريكات لابن البلدة البار الدكتور عبد الله ويكمان بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه بامتياز و تفوق من جامعة السلطان مولاي سليمان.. راجين المولى له دوام الفرحة والسعادة والنجاح ونسأل الله له دوام التوفيق وأن ينفع به وبعلمه.. ألف ألف مبروك".